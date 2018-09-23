Моуринью - после ничьи с "Вулверхэмптоном": "Мне не понравилась моя команда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 6-го тура английской премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:1) заявил, что ему не нравится, как играет его команда. Португальский специалист отметил, что у манкунианцев было неправильное отношение к матчу.

- Мне не понравилась моя команда, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Одна команда пришла играть игру своей жизни, а другая - отдыхать. "Вулверхэмптон" заслужил такой результат. Они отнеслись к мачту как к финалу чемпионата мира. Это то отношение, которое должно быть у моей команды в каждом матче. Вам не нужно играть на самом высоком уровне, чтобы понять это. Это основной закон футбола. Вы должны играть по максимуму своего потенциала и с максимальной концентрацией. Я не могу объяснить разницу в отношении, потому что у меня никогда нет разницы в отношении.

Команда Жозе Моуринью с 10 очками занимает шестое место.

Отметим, что на встрече присутствовал легендарный наставник "МЮ" Алекс Фергюсон – впервые после операции.