Моуринью попросил продлить контракты с Рэшфордом и Феллаини

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попросил руководство клуба продлить контракты с нападающим Маркусом Рэшфордом и полузащитником Маруаном Феллаини, сообщает The Independent. Соглашение 19-летнего форварда рассчитано до 2020 года, однако Моуринью хочет, чтобы игрок был полностью доволен положением в клубе, поэтому хочет улучшить условия его контракта.

Португалец также попросил ускорить переговоры по новому соглашению с 29-летним Феллаини, чтобы игрок не перешел в другой клуб по окончании сезона.