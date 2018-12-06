Моуринью попросил оставить "МЮ" в покое

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей с "Арсеналом"​ в матче 15-го тура чемпионата Англии попросил оставить команду в покое. Он добавил, что манкунианцам нужно дать время.

– Я должен выразить несогласие с людьми, которые пытаются сравнить этот "Манчестер" с тем, в котором играли Рой Кин, Рууд ван Нистелрой и Неманья Видич, – приводит Goal слова Моуринью. – Оставьте нас в покое и дайте нам время. У нашей команды есть душа и сердце, но пока не хватает стабильности и единства.

Для команды Моуринью это третья ничья подряд. Лондонцы не проигрывают уже 20 матчей подряд во всех турнирах.

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