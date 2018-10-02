Моуринью попросил адресовать вопросы о Зидане в "МЮ" журналисту The Sun

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался комментировать слухи о своей отставке. На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Валенсии" португальца попросили прокомментировать информацию, что в ближайшее время его заменит Зинедин Зидан. Моуринью всмотрелся в зал и сказал: "Спросите парня позади, это он написал историю".

Моуринью имел в виду журналиста The Sun Нила Кастиса.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Валенсией" сегодня, 2 октября, начало матча - в 22.00 по московскому времени; "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.