11:06 | Футбол — Англия

Моуринью попросил адресовать вопросы о Зидане в "МЮ" журналисту The Sun

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью отказался комментировать слухи о своей отставке. На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Валенсии" португальца попросили прокомментировать информацию, что в ближайшее время его заменит Зинедин Зидан. Моуринью всмотрелся в зал и сказал: "Спросите парня позади, это он написал историю".

Моуринью имел в виду журналиста The Sun  Нила Кастиса.

"Манчестер Юнайтед" встретится с "Валенсией" сегодня, 2 октября, начало матча - в 22.00 по московскому времени; "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Манчестер Юнайтед - Валенсия

 

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