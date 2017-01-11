Моуринью подтвердил, что Шнейдерлен переходит в "Эвертон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник Морган Шнейдерлен в скором времени станет игроком "Эвертона". По информации британских СМИ, клубы достигли договоренности о переходе француза за 22 миллиона фунтов стерлингов. В этом сезоне 27-летний игрок провел восемь матчей во всех турнирах, а в премьер-лиге сыграл всего 11 минут.

- Не могу рассказать подробности, но перед матчем с "Халлом" Эд Вудворд сказал мне, что трансфер близок к завершению, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Так что Морган, скорее всего, перейдет в "Эвертон".