Моуринью передумал продавать Марсьяля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью решил не продавать нападающего Антони Марсьяля. Ранее сообщалось, что 22-летний француз может перейти в "Ювентус", "Тоттенхэм" или "Баварию".

Как утверждает Manchester Evening News, португальский специалист рассчитывает на форварда в следующем сезоне, так как "красные дьяволы" будут выступать на нескольких фронтах, и команде необходима длинная скамейка запасных.

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 48 матчах во всех турнирах и забил 11 голов.​