Моуринью отказался комментировать будущее Марсьяля в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль накануне матча с мадридским "Реалом" в рамках Международного кубка чемпионов покинул расположение команды в США по случаю рождения второго ребенка.

Главных тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью отказался давать какие-то гарантии по поводу того, что француз вернется в расположение команды.

– Антони Марсьяль? Пусть лучше ответит пресс-секретарь Карен, если захочет. Я не знаю, – заявил Моуринью на вопрос о будущем французского форварда.

Контракт футболиста с "МЮ" действует до 2019 года. Ранее сообщалось о том, что руководство клуба заинтересовано в подписании нового контракта с нападающим. Агент 22-летнего француза сообщал, что его клиент хочет сменить команду. На тот момент интерес к форварду проявляли "Тоттенхэм" и "Ювентус".

Марсьяль защищает цвета "красных дьяволов" с 2015 года.