Моуринью оставил Руни в запасе на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" на матч 12-го тура чемпионата Англии. Капитан "МЮ" Уэйн Руни остался в запасе, несмотря на дисквалификацию Златана Ибрагимовича. Ранее сообщалось, что наставник команды Жозе Моуринью был разозлен скандалом с участием форварда - в интернет попали фотографии, на которых Руни употребляет алкоголь вместе с официальными лицами Футбольной ассоциации (FA).

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Валенсия, Рохо, Джоунс, Дармиан - Эррера, Кэррик - Мата, Погба, Марсьяль - Рэшфорд.

Запасные - Ромеро, Блинд, Шнейдерлен, Янг, Лингард, Депай, Руни.

"Арсенал": Чех - Дженкинсон, Косьельни, Мустафи, Монреаль - Кокелен, Эль-Ненни - Уолкотт, Езил, Рэмси - Санчес.

Запасные - Оспина, Гиббс, Габриэл, Окслейд-Чемберлейн, Джака, Ивоби, Жиру.

Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"