Моуринью объяснил, в чем заключается секрет английского футбола

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что высокая конкуренция в премьер-лиге является одним из секретов успеха английского футбола. Он также добавил, что надеется увидеть прогресс сборной России на дальнейших международных турнирах.

- Я бы сказал, что один из секретов английского футбола – высокая конкуренция в лиге, у каждого клуба только при академии по 18-20 тренировочных полей, - цитирует Моуринью RT. - Надеюсь, что учитывая любовь россиян к футболу и то, какой стимул может придать чемпионат мира российскому сознанию, через восемь лет, когда кубок мира будет проходить в США, Канаде и Мексике, мы увидим как выросла российская сборная. Надо поставить перед собой цель. Так бывает, когда цели и мечты однажды становятся реальностью.

Моуринью возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.