Моуринью объяснил, почему Лукаку и Ибрагимович не играют вместе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающие Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович будут играть вместе только тогда, когда оба наберут оптимальную форму. Португальский специалист подчеркнул, что в дальнейшем планирует использовать этот дуэт.

- Чтобы Ибрагимович и Лукаку играли вместе, нужно, чтобы они оба находились в оптимальной форме, а это не так, - цитирует Metro Моуринью. - Физически Лукаку просто монстр, да, но он не машина, он устал. Златан получил жуткую травму, не каждый 20-летний футболист сможет после нее достичь идеальных кондиций, что уж говорить о 36-летнем игроке, который провел столько сезонов на мировом уровне…

Это непросто. Мы поставили их вместе в матче против "Бернли" (2:2, Ибрагимович был заменен в перерыве. - Прим. "СЭ") и при необходимости будем делать это в дальнейшем.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 43 очка после 20 матчей. Лукаку с 15 голами является лучшим бомбардиром команды.

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