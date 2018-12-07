Моуринью объяснил, почему Фред получает мало игрового времени

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник "красных дьяволов" Фред получает мало игрового времени из-за того, что его команда в первую очередь думает об обороне.

- В других клубах есть игроки, которые получают меньше игровой практики, чем Фред, - приводит слова Моуринью Sky Sports. - Думаю, для него все изменится тогда, когда наша команда будет лучше играть в обороне. У нас появится необходимость в креативных полузащитниках, а не в тех игроках, которые сосредоточены на придании игре баланса.

Фред перешел в "МЮ" 21 июня 2018 года. Он провел 10 матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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