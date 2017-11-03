Моуринью обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подозревается в уклонении от уплаты налогов в Испании, информирует BBC. Отмечается, что португальский наставник с 2010 по 2013 год, когда работал в "Реале", не заплатил около 3,3 миллиона евро налогов с прав на образ. В скором времени Моуринью должен предстать перед судом, хотя его представители вину отрицают.

Наставник "МЮ" уже перенес пресс-конференцию перед очередным туром премьер-лиги с пятницы на четверг. Предположительно это сделано для того, чтобы принять участие в слушаниях по делу, однако эта информация не подтверждена.

Как отметил представитель Моуринью, с 2010 по 2013 год португалец заплатил около 26 миллионов евро налогов.