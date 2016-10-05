Моуринью обошел Абрамовича в рейтинге самых влиятельных людей в английском футболе

Глава английской премьер-лиги Ричард Скудамор стал самым влиятельным человеком в английском футболе по версии газеты The Telegraph. Главным его достижением стало многократное увеличение стоимости телевизионных прав чемпионата с 1999 года, когда он заступил на свою должность. Вторым в рейтинге стал тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, третьим – агент Жорже Мендеш, четвертым – экс-тренер "Челси", наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, а пятое место занял владелец "Челси" Роман Абрамович.

Кроме того, в списке – главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер (7-е место), главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (9), экс-игроки сборной Англии и телеэксперты Гари Линекер (10), Гэри Невилл (11), капитан сборной Англии и нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни (12), экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм (16), главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино (21), форвард "МЮ" Златан Ибрагимович (22), экс-главный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон (25), экс-игрок сборной Англии и телеэксперт Джейми Каррагер (26), полузащитник "МЮ" Поль Погба (27), нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн (31), главный тренер "Челси" Антонио Конте (35), экс-игрок сборной Англии и телеэксперт Рио Фердинанд (36), нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд (38), экс-игрок "Арсенала" и телеэксперт Тьерри Анри (44) и полузащитник "Арсенала" Месут Езил (48).