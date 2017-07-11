Моуринью обменялся майками с Дрэймондом Грином

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретился с форвардом "Голден Стэйт" Дрэймондом Грином на старте предсезонного тура в США в Лос-Анджелесе, сообщает официальный Твиттер "Красных дьяволов". Специалист подарил чемпиону НБА домашнюю футболку "МЮ" с фамилией Грина, а баскетболист, в свою очередь, подарил Моуринью свою майку.

Напомним, соперниками "Манчестер Юнайтед" по предсезонному туру будут "Лос-Анджелес Гэлакси" (15 июля), "Реал Солт-Лейк" (17 июля), "Манчестер Сити" (20 июля), "Реал" (23 июля) и "Барселона" (26 июля).