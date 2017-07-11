Моуринью обменялся майками с Дрэймондом Грином

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретился с форвардом "Голден Стэйт" Дрэймондом Грином на старте предсезонного тура в США в Лос-Анджелесе, сообщает официальный Твиттер "Красных дьяволов". Специалист подарил чемпиону НБА домашнюю футболку "МЮ" с фамилией Грина, а баскетболист, в свою очередь, подарил Моуринью свою майку.
Напомним, соперниками "Манчестер Юнайтед" по предсезонному туру будут "Лос-Анджелес Гэлакси" (15 июля), "Реал Солт-Лейк" (17 июля), "Манчестер Сити" (20 июля), "Реал" (23 июля) и "Барселона" (26 июля).
Two of the best!@Warriors star @Money23Green paid a visit to the boss earlier today. 🏀 #MUTOUR pic.twitter.com/hdXmUgMU9G– Manchester United (@ManUtd) 11 июля 2017 г.
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