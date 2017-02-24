Моуринью - об увольнении Раньери: "Продолжай улыбаться, друг"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поддержал своего коллегу Клаудио Раньери, который в четверг был уволен из "Лестера". По словам португальца, никто не сможет стереть историю, которую написал итальянец.

"Чемпион Англии и тренер года по версии ФИФА уволен. Таков современный футбол, Клаудио. Продолжай улыбаться, друг. Никто не сотрет историю, которую ты написал", - написал Моуринью в "Инстаграме".

Напомним, Раньери в прошлом году привел "Лестер" к первому чемпионству в истории клуба, а также вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне "лисы" ведут борьбу за выживание в премьер-лиге.