Моуринью - о замене Погба: "У него нет никакой травмы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (0:1) объяснил перестановки на поле, которые последовали вслед за пропущенным мячом. На 65-й минуте Майкл Кэррик заменил Поля Погба.

- У него нет никакой травмы, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Я его заменил, потому что хотел усилить игру в полузащите. "Ньюкасл" очень плотно оборонялся. Мне нужны были простые действия Кэррика, а Санче перешел ближе к Лукаку на позицию второго нападающего.