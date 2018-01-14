Моуринью - о продаже Мхитаряна: "У каждого игрока есть своя цена"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, что он сможет продать любого футболиста, если за него предложат хорошую сумму. По его словам, он открыт к любым предложениям.

– Продажа Мхитаряна? Я должен рассказать о своем подходе: у каждого игрока есть своя цена, – цитирует manchestereveningnews Жоуринью. – Нет разницы, кто он и на каком уровне он играет, статус. У каждого игрока есть своя цена. Я не один из тех слепых тренеров, которые верят в неприкасаемость игроков. У каждого игрока есть своя цена.

Когда трансферное окно открыто, я открыт любым предложениям других клубов, а после уже мы примем решение. Мы решим, правильную цену ли нам предлагают.