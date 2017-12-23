Моуринью - о календаре: "Есть привилегированные команды, но "МЮ" не попадет в этот список"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен календарем своей команды на ближайшие туры. "Красные дьяволы" проведут пять матчей за две недели. Сегодня команда из Манчестера сыграет в гостях с "Лестером". Начало - 22.45 по московскому времени.

– Мы не единственные в похожей ситуации, – цитирует ESPN Моуринью. – Есть и другие команды, например, "Лестер", с которым сегодня будем играть. Мы провели небольшое исследование и пришли к выводу, что есть действительно большая разница между календарями.

Есть группа привилегированных, есть группа команд, которых календарь наказал и есть золотая середина, где хотелось бы оказаться. Я знаю, что моя команда никогда не попадет в список привилегированных, но хотелось бы быть в золотой середине.