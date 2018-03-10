Моуринью - Невиллу: "Некоторые не справились с проблемами, когда были тренерами"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на высказывания бывшего защитника Гари Невилл касаемо игры команды в матче 29-го тура с "Кристал Пэлас" (3:2). Бывший тренер "Валенсии" назвал "МЮ" самой неэффективной командой в карьере Моуринью.

– Некоторые ребята высказывают свои мнения, однако они не смогли справиться с собственными проблемами, когда были тренерами, – цитирует Моуринью Daily Mail. – Они выражают свои мысли, как будто знают решение всех проблем. Однако это не так.

Сейчас они могут говорить на любые темы. Иногда я читаю и слушаю их слова, иногда – нет. На этой неделе я больше следил за играми Лиги чемпионов, Лиги Европы и готовился к собственному матчу, нежели слушал чужое мнение.