Моуринью недоволен тем, что Погба тренировался индивидуально

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен поведением полузащитника Поля Погба, который восстанавливается после травмы. Как сообщает The Sun, португальца разозлило то, что француз тренировался индивидуально с личным тренером вопреки запрету медицинского штаба "МЮ".

Врачи предостерегли Погба от любых нагрузок, чтобы избежать рецидива травмы, которая беспокоила его в прошлом сезоне. Новое повреждение, которое он получил в игре Лиги чемпионов с "Базелем", вывело его из строя на шесть недель.