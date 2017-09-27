Моуринью недоволен расписанием игр в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что у его команды слишком насышенный график, сообщает The Telegraph. "Красные дьяволы" имеют 196 часов на подготовку между матчами Лиги чемпионов и чемпионата Англии. При этом в распоряжении "Ливерпуля" 321 час, "Тоттенхэма" - 290 часов, "Челси" - 250 часов, а "Манчестер Сити" - 219 часов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня, 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени.​