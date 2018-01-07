Моуринью недоволен работой мальчиков, подающих мяч на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен работой мальчиков, подающих мячи на стадионе "Олд Трффорд", утверждает The Sun. По мнению специалиста, они медленно выполняют свои действия, что не позволяет "красным дьяволам" проводить быстрые контратаки.

Напомним, что в прошлом сезоне болбои на стадионе были заменены на футболистов академии "МЮ". Моуринью потребует провести замену еще раз, если ситуация не изменится.