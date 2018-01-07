Моуринью недоволен работой мальчиков, подающих мяч на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен работой мальчиков, подающих мячи на стадионе "Олд Трффорд", утверждает The Sun. По мнению специалиста, они медленно выполняют свои действия, что не позволяет "красным дьяволам" проводить быстрые контратаки.
Напомним, что в прошлом сезоне болбои на стадионе были заменены на футболистов академии "МЮ". Моуринью потребует провести замену еще раз, если ситуация не изменится.
sidnet78
жозе, это тоже человечешки, только по-меньше
21:32
Panuchi
так если они реально медленно подают идиоты, наберут дурачков болбоев
20:16
higagy
Ну, вот. А говорили, что Луческу все время ноет... Высший класс нытья!
19:54
шмейхель
вот придурок!!! действительно,когда его уже выгонят?? клоун!! пора на пенсию ему уже
19:46
wilde
Танцор блин... То доктор ему в "Челси" не нравился, теперь мальчики на "Олд траффорд"...))
19:22
sakusda
у нашего Егорки,одни отговорки,когда же его выгонят уже взашей???
18:57