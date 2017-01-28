07:45 28 января | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью недоволен Марсьялем

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал свое недовольство игрой Антони Марсьяля, сообщает Sky Sports. Португалец пока не видит молодого француза в составе команды, поэтому его будущее в клубе находится под вопросом.

Марсьяль перешел в "МЮ" в 2105 году. Клуб заплатил за него 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел 21 матч в составе команды, в которых забил шесть мячей.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Der schwein

Португалец пока не видит молодого француза в составе команды, поэтому его будущее в клубе находится под вопросом-------------------------- Моуринью сам под большим вопросом:)

23:00 28 января

serenky25

Надо брать.

12:27 28 января

sars882

у СЭ есть машина времени?

09:40 28 января

victorius

в 2105?

09:13 28 января

victorius

в 2105?

09:12 28 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ