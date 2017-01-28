Моуринью недоволен Марсьялем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал свое недовольство игрой Антони Марсьяля, сообщает Sky Sports. Португалец пока не видит молодого француза в составе команды, поэтому его будущее в клубе находится под вопросом.

Марсьяль перешел в "МЮ" в 2105 году. Клуб заплатил за него 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел 21 матч в составе команды, в которых забил шесть мячей.