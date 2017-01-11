Моуринью недоволен болельщиками "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен поддержкой болельщиков во время первого матча полуфинала Кубка лиги против "Халла" (2:0). Игра состоялась во вторник на "Олд Траффорд". Португалец призвала фанатов команды быть активнее во время следующего матча команды, который состоится в воскресенье. В рамках премьер-лиги "красные дьяволы" примут "Ливерпуль".

- Во время матча я был расстроен, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - "Халл", как мы и ожидали, был хорошо организован в обороне. Но и мои футболисты были не слишком внимательны, давали им время на то, чтобы перестроиться. В первом тайме мы точно должны были сыграть намного лучше. Во второй половине смогли улучшить игру, и теперь можем думать только о воскресном матче. Все должны стать еще лучше: и я, и футболисты, и болельщики.