12:49 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью не спал всю ночь после матча с "Ливерпулем"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сегодня утром был замечен при выходе из своего отеля в очень плохом настроении, сообщает Daily Mail. Португалец направлялся на работу, а на плечах у него был обычный спортивный рюкзак. Как утверждает источник, наставник "красных дьяволов" не спал всю ночь.

В понедельник вечером "Манчестер Юнайтед" не смог на выезде обыграть "Ливерпуль" (0:0). Команда после восьми туров занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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