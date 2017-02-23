14:15 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью не планирует покидать "Манчестер Юнайтед" ради "Реала"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не планирует покидать английский клуб ради возвращения в "Реал". Португалец тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год, после чего перебрался в "Челси". Испанские СМИ считают, что Моуринью первый кандидат на пост "Реала" в случае увольнения Зинедина Зидана.

– У меня контракт с "Юнайтед" еще на два года, – цитирует Football Espana Моуринью. – И если в клубе не хотят со мной расстаться, то я останусь. Мне нравится работать в этом клубе.

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Материалы REN-TV

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