Моуринью не отпустит Рэшфорда и Марсьяля в "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" не собирается отдавать в аренду нападающих Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. Ранее появлялась информация, что "Вест Хэм" хочет арендовать до конца сезона одного из этих игроков. Как сообщает ESPN, наставник "МЮ" Жозе Моуринью рассчитывает на обоих форвардов во второй части сезона, поэтому не будет их отпускать.

Ранее "Вест Хэм" изъявил желание вернуть в "Ювентус" арендованного у туринцев в начале сезона Симоне Дзадзу. Именно ему на замену и рассматривались Марсьяль и Рэшфорд.