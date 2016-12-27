Моуринью не отпустит Марсьяля в "Севилью"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не намерен отпускать нападающего Антони Марсьяля в зимнее трансферное окно, сообщает The Daily Mail. Португальский специалист рассчитывает, что форвард сможет принести пользу "красным дьяволам". Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляет "Севилья". Испанский клуб уже начал переговоры об аренде игрока сроком до конца сезона-2016/17. В этом сезоне Марсьяль провел в составе "красных дьяволов" 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.