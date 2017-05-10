Моуринью не хочет продлевать контракт с Ибрагимовичем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выступал против продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем после его травмы. Как сообщает The Sun, португалец не предлагал продлить контракт шведа, хотя был доволен тем, как Ибрагимович провел сезон в "МЮ" и намеревался подписать новое соглашение.

По данным источника, Моуринью не уверен в том, что после тяжелой травмы 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне. А значительную сумму денег, сэкономленную на зарплате Ибрагимовича, "МЮ" сможет инвестировать летом в другого звездного игрока.