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Моуринью не хочет отпускать Рэшфорда на молодежный Euro-2017

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий команды Маркус Рэшфорд не должен принимать участия в молодежном Euro-2017. Турнир состоится с 16 по 30 июня 2017 года в Польше. 

- Я думаю, мы должны дождаться развития событий, - приводит Daily Mail слова Моуринью. - Если футболист регулярно вызывается в национальную сборную, то нет никакого смысла вызывать его в молодежную команду. Даже если мы хотим выиграть турнир. Если Рэшфорд будет игроком молодежной сборной, то у меня не возникнет никаких вопросов. Но если Гарет Саутгейт будет вызывать его в национальную команду, то здесь возникают противоречия.

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