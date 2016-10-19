Моуринью не хочет отпускать Рэшфорда на молодежный Euro-2017

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что нападающий команды Маркус Рэшфорд не должен принимать участия в молодежном Euro-2017. Турнир состоится с 16 по 30 июня 2017 года в Польше.

- Я думаю, мы должны дождаться развития событий, - приводит Daily Mail слова Моуринью. - Если футболист регулярно вызывается в национальную сборную, то нет никакого смысла вызывать его в молодежную команду. Даже если мы хотим выиграть турнир. Если Рэшфорд будет игроком молодежной сборной, то у меня не возникнет никаких вопросов. Но если Гарет Саутгейт будет вызывать его в национальную команду, то здесь возникают противоречия.