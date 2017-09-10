Моуринью назвал Матича лучшим игроком, которого он тренировал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал полузащитника Неманью Матича лучшим футболистом, с которым он когда-либо работал. Специалист работал с сербом в "Челси", а этим летом он перешел в стан "Красных дьяволов" за 40 миллионов фунтов.

- Не могу сказать, что в моей карьере мне встречались лучшие игроки, чем Матич, - цитирует Express Моуринью. - Когда я работал в "Челси", я выпустил Матича в начале второго тайма. Но мне пришлось его заменить на 70-й или 75-й минуте. Неманья очень грустил из-за этого. Мне тоже было грустно, потому что вся эта ситуация выглядела не очень красиво, и подобное я делал только дважды за всю тренерскую карьеру.

Но на следующий день Матич пришел ко мне и сказал: "Я недоволен вашей заменой, но это моя вина, потому что я играл плохо и могу понять ваше решение. Давайте двигаться дальше".