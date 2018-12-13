Моуринью назвал игрока, которого хочет видеть в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Как утверждает портал Goal, 27-летний сенегалец является главной трансферной целью португальского специалиста.

Моуринью заинтересован в укреплении линии обороны: в предыдущее трансферное окно "красных дьяволам" не удалось приобрести центрального защитника. Transfermarkt оценивает Кулибали в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне сенегалец провел 21 матч за "Наполи" и отметился двумя голевыми передачами.

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