Моуринью назвал Де Бура худшим тренером в истории чемпионата Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в резкой форме ответил на критику со стороны Франка Де Бура. Голландский специалист, проработавший менее трех месяцев с "Кристал Пэлас", выразил сожаление, что форвард Маркус Рэшфорд играет у Моуринью. По словам Де Бура, португалец слишком торопится, убирая талантливого нападающего в запас после одного-двух неудачных матчей.

- Я стараюсь давать парню лучшее, - цитирует BBC Моуринью. - Я читал слова худшего тренера в истории премьер-лиги Франка Де Бура, сожалеющего, что Рэшфорд играет у меня, потому что для меня главной целью являются победы. Если бы Маркуса тренировал Франк, то он бы проигрывал в каждом матче.

Я должен быть честным и отдать должное тренерам академии, воспитавшим его и Луи ван Галу, при котором Рэшфорд провел первый сезон. Но у меня он входит в пятерку футболистов по игровому времени за последние два сезона.