Моуринью намекнул на вину ван Гала в неудачах "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что неудачи клуба в текущем сезоне связаны с перестройкой тактики. Португалец принял "МЮ" этим летом. После 13 туров клуб с 20 очками занимает шестое место в чемпионате Англии. Предыдущие два сезона команду возглавлял Луи ван Гал.

- Порой, когда новый главный тренер принимает клуб, различия в подходах с предшественником незначительны, - цитирует goal.com Моуринью. - В таких случаях достаточно небольшого касания, одного отпечатка пальца от нового наставника, и можно получить многое из того, что уже было. Но в "МЮ" мы пытаемся сделать что-то совершенно иное.

Мы могли бы добиться более успешных результатов, если бы не двигались в противоположном направлении. Я говорю о том, как команда хочет играть. Это в футболе труднее всего изменить.

Бесспорно, мы прогрессируем и знаем, куда идти. Наше предназначение - стать чемпионами. Возможно, в этом году нам этого не удастся сделать.