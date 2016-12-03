11:08 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью намекнул на вину ван Гала в неудачах "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что неудачи клуба в текущем сезоне связаны с перестройкой тактики. Португалец принял "МЮ" этим летом. После 13 туров клуб с 20 очками занимает шестое место в чемпионате Англии. Предыдущие два сезона команду возглавлял Луи ван Гал.

- Порой, когда новый главный тренер принимает клуб, различия в подходах с предшественником незначительны, - цитирует goal.com Моуринью. - В таких случаях достаточно небольшого касания, одного отпечатка пальца от нового наставника, и можно получить многое из того, что уже было. Но в "МЮ" мы пытаемся сделать что-то совершенно иное. 

Мы могли бы добиться более успешных результатов, если бы не двигались в противоположном направлении. Я говорю о том, как команда хочет играть. Это в футболе труднее всего изменить. 

Бесспорно, мы прогрессируем и знаем, куда идти. Наше предназначение - стать чемпионами. Возможно, в этом году нам этого не удастся сделать. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нубяшка

ПРИ ВАн ГАЛЕ ИГРА БЫЛА ЛУЧШЕ

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sars882

заткните его кто-нибудь

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