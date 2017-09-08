Моуринью начнет переговоры о новом контракте с "МЮ" в ноябре

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью начнет переговоры с руководством клуба о новом контракте в ноябре, сообщает The Telegraph. Действующее соглашение 54-летнего специалиста с клубом действует до 2019 года.

Если "МЮ" будет доволен результатами команды в текущем сезоне, контракт с португальцем могут продлить к следующему лету.

Напомним, что в прошлом сезоне "красные дьяволы" выиграли Лигу Европы, а в чемпионате Англии заняли шестое место. После трех туров в текущем сезоне АПЛ "МЮ" возглавляет турнирную таблицу.