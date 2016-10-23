Моуринью – Конте: "Заводить болельщиков при счете 4:0 – унизительно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча с "Челси" (4:0) высказал свое недовольство поведением наставника лондонской команды Антонио Конте. На пресс-конференции оба специалиста отказались комментировать этот эпизод. Несмотря на это, журналисты Sky Sport Italia расшифровали речь португальца.
- Ты не должен был заводить болельщиков при счете 4:0, - заявил Моуринью в разговоре с Конте. - Ты делал это при счете 1:0, но при счете 4:0 это унизительно.
Добро пожаловать домой, Жозе. "Челси" разбил "МЮ" //
Жозе Моуринью: "Мои слова предназначались Конте, а не журналистам" //
Антонио Конте: "Я уважаю Моуринью, наш разговор останется между нами"
Alexrvl2009
Не знаю, кто в МЮ протащил Мауриньо... похоже они в доле)).. А МЮ нужно быстрей искать тренера, а то так и вылететь с такой игрой..Мауриньо, как правильно написали-деградирующий тренер..хотя как сказать в чем..деньги и очень большие он исправно снимал..в Челси..в Реале..Интере..так что уже вроде и футбол как-то ему и не нужен..деньги то платят..наверное и сам не знает за что))
23:53 23 октября
Pablo_75
Да, вообще непонятно что тут такого. Типа если игра равная, то можно, а если игра по сути кончилась, то глупо и незачем. Интересная мысль...
23:43 23 октября
Управдом
Унизительно для кого? Этого итальянские журналисты не расшифровали....
23:39 23 октября
dina
Унизительно - это проигрывать 0:4, а это нормально
23:20 23 октября
А380726
Деградирующий балабол :(
23:12 23 октября