Моуринью – Конте: "Заводить болельщиков при счете 4:0 – унизительно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча с "Челси" (4:0) высказал свое недовольство поведением наставника лондонской команды Антонио Конте. На пресс-конференции оба специалиста отказались комментировать этот эпизод. Несмотря на это, журналисты Sky Sport Italia расшифровали речь португальца.

- Ты не должен был заводить болельщиков при счете 4:0, - заявил Моуринью в разговоре с Конте. - Ты делал это при счете 1:0, но при счете 4:0 это унизительно.

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