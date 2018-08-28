00:55 | Футбол — Англия

Моуринью и "Олд Траффорд" после 0:3 от "Тоттенхэма". Это прощание?


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения "Тоттенхэму" (0:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии подошел вплотную к фанатской трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков.

Португальский специалист аплодировал фанатам, которые отвечали ему тем же, несмотря на результат. Затем Моуринью поднял с газона брошенный шарф и взял его под руку, после чего ушел в подтрибунное помещение.

Отметим, что Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в качестве наставника во всех турнирах. После встречи он отметил преданность и реакцию болельщиков "Манчестер Юнайтед" на поражение.

"Манчестер Юнайтед"  с тремя баллами располагается на 13-м месте в турнирной таблице.


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