Моуринью и "Олд Траффорд" после 0:3 от "Тоттенхэма". Это прощание?

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения "Тоттенхэму" (0:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии подошел вплотную к фанатской трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков.

Португальский специалист аплодировал фанатам, которые отвечали ему тем же, несмотря на результат. Затем Моуринью поднял с газона брошенный шарф и взял его под руку, после чего ушел в подтрибунное помещение.

Отметим, что Моуринью потерпел самое крупное домашнее поражение в качестве наставника во всех турнирах. После встречи он отметил преданность и реакцию болельщиков "Манчестер Юнайтед" на поражение.

"Манчестер Юнайтед" с тремя баллами располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

Mourinho picks up a United shirt and scarf, puts it under his arm and applauds the Stretford End. Will back the manager until the very end. In Jose we trust. UNITED! #mufc [Sky] pic.twitter.com/K0hebtUfj4 – United Xtra (@utdxtra) August 27, 2018



​