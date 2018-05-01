Моуринью и Гвардьола поспорят за звание лучшего тренера премьер-лиги в апреле

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера чемпионата в апреле. За этот приз поспорят пять специалистов.

Список претендентов выглядит следующим образом: Сэм Эллардайс ("Эвертон", 2 победы, 2 ничьих), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити", 3 победы, 1 поражение), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас", 2 победы, 2 ничьих), Даррен Мур ("Вест Бромвич", 2 победы, 2 ничьих) и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", 3 победы, 1 поражение).

Победитель будет объявлен 8 мая.