01:39 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью хочет видеть ван Дейка в "МЮ"

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу ван Дейку, сообщает Sunday People. В услугах 23-летнего голландца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португалец считает, что игрок может усилить защитную линию его команды. В ближайшее время стороны начнут переговоры. О подробностях возможной сделки пока не сообщается. Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно. В этом сезоне ван Дейк провел в составе "святых" 15 матчей и забилодин гол

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