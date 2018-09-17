Моуринью хочет сохранить в "МЮ" Янга, Шоу, Мату и Эрреру

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал игроков, которых рассчитывает удержать в команде, несмотря на слухи. Португалец подчеркнул, что рассчитывает сохранить в составе Эшли Янга, Люка Шоу, Хуана Мату и Андера Эрреру.

– Надеюсь, что они останутся, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Прогресс Шоу заставляет нас верить, что он на правильном пути. Мата и Эррера играют не так много, но они уникальные важные игроки для нашей команды, для современного футбола. Хочу, чтобы они остались в команде.