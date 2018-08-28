Моуринью хочет продать Марсьяля, но руководство "МЮ" против

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль все еще хочет уйти из команды, сообщает RMC Sport. Главный тренер Жозе Моуринью хотел продать игрока, когда было открыто трансферное окно, чтобы потратить средства на покупку центрального защитника.

По информации издания, желание избавиться от игрока у португальского специалиста не пропало. Тем не менее, вице-председатель совета директоров клуба Эд Вудворд не хочет повторения "ситуации Салаха", когда "Челси" продал игрока, а затем он вырос в звезду мирового класса и вернулся в Англию.