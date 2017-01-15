Моуринью хочет переманить Матича из "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Неманьи Матича, сообщает Daily Mirror. Сербский футболист стал игроком лондонцев, когда команду тренировал португальский футболист.

Портал transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего полузащитника в 32 миллиона евро, однако у "МЮ" будет эта сумма после продажи французского игрока Моргана Шнейдерлена. Матич выступает за "Челси" с 2014 года, куда перешел из "Бенфики". За лондонцев он провел 136 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 19 передач.