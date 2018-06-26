Моуринью хочет, чтобы Погба ушел от агента Мино Райолы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в интервью France Football рассказал, что главный тренер команды Жозе Моуринью подталкивает игрока к тому, чтобы уволить агента Мино Райолу. В прошлом сезоне из-за этого француз потерял место в основном составе. Отношения между наставником и футболистом "зашли так далеко, что стороны говорят о возможной смене команды".

Ранее СМИ писали, что "Барселона" заинтересована в приобретении Погба. Однако трансферная стоимость, которая составляет более 100 миллионов евро, может стать препятствием для осуществления перехода.