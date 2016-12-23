Моуринью готов отпустить Шнейдерлена из "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнейдерлен может покинуть команду. В услугах футболиста заинтересован "Вест Хэм". Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью уже сообщил о готовности отпустить игрока.

– Шнейдерлен – профессионал высочайшего уровня. Он уже подходил ко мне с откровенным разговором, – приводит Mirror слова Моуринью. – Если игрок настолько откровенен со мной, то я не могу ему отказать. Он не имеет игровой практики и хочет сменить клубную прописку. Если кто-то будет заинтересован в услугах Шнейдерлена, то я не буду препятствовать его уходу.