Моуринью - Езилу: "Ты не нужен "Реалу", молокосос"

Бывший полузащитник "Реала" Месут Езил в своей книге, которая должна выйти 16 марта, написал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером мадридцев Жозе Моуринью.
Португальскому специалисту, работавшему в "Королевском клубе" с 2010 по 2013 год, не нравилась манера игры хавбека.
- Иди в душ, потому что ты - молокосос, который нам не нужен, - приводит sportwitness цитату из книги Езила. - Думаешь, что достаточно сделать две голевые передачи? Думаешь, что ты настолько хорош, чтобы выкладываться на 50 процентов?
shpasic
судя по результатам, он даже и Арсеналу не особо-то нужен. так что пускай в душ идёт))
14:41
баламошка
Ну и? Озил сказал, что Маур плохой тренер?
14:10