14:05 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью - Езилу: "Ты не нужен "Реалу", молокосос"

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Бывший полузащитник "Реала" Месут Езил в своей книге, которая должна выйти 16 марта, написал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером мадридцев Жозе Моуринью.

Португальскому специалисту, работавшему в "Королевском клубе" с 2010 по 2013 год, не нравилась манера игры хавбека.

- Иди в душ, потому что ты - молокосос, который нам не нужен, - приводит sportwitness цитату из книги Езила. - Думаешь, что достаточно сделать две голевые передачи? Думаешь, что ты настолько хорош, чтобы выкладываться на 50 процентов?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

судя по результатам, он даже и Арсеналу не особо-то нужен. так что пускай в душ идёт))

14:41

баламошка

Ну и? Озил сказал, что Маур плохой тренер?

14:10

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