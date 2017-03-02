Моуринью - Езилу: "Ты не нужен "Реалу", молокосос"

Бывший полузащитник "Реала" Месут Езил в своей книге, которая должна выйти 16 марта, написал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером мадридцев Жозе Моуринью.

Португальскому специалисту, работавшему в "Королевском клубе" с 2010 по 2013 год, не нравилась манера игры хавбека.

- Иди в душ, потому что ты - молокосос, который нам не нужен, - приводит sportwitness цитату из книги Езила. - Думаешь, что достаточно сделать две голевые передачи? Думаешь, что ты настолько хорош, чтобы выкладываться на 50 процентов?