11:00 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью был в ярости в связи с возвращением "Манчестер Юнайтед" в город на автобусе

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После игры 1/4 финала Кубка Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (1:0) футболисты гостевой команды были вынуждены отправиться в свой город на автобусе, информирует The Sun. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что самолет, который должен был перевезти команду в Манчестер, прибыл в столичный аэропорт значительно позже запланированного времени.

Путешествие "красных дьяволов" в родные края было осложнено тяжелыми дорожными условиями, в связи с чем возвращение в Манчестер заняло у команды пять часов. Совокупность поражения и всех последующих проблем, согласно источнику, привели главного тренера команды Жозе Моуринью в бешенство. Тем не менее уже днем команда собралась на базе и начала подготовку к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Felix BARSA

Чем больше проблем будет у МЮ, тем легче будет нашему РОСТОВУ!!!

11:16

Долго наблюдал за идиотами на эт

нытик пля))))

11:05

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