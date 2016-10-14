Моррисон ищет себе новую команду в Англии

Полузащитник "Лацио" Рейвел Моррисон пытается найти себе новую команду в Англии, утверждает Corriere dello Sport. 23-летний воспитанник "Манчестер Юнайтед", отчисленный из основного состава римского клуба, в данный момент находится на родине, где ведет переговоры с различными командами. Футболист, чей талант высоко оценивался в академии "Красных дьяволов", надеется, что ему удастся как можно скорее определиться со своим уже седьмым клубом в карьере.

Напомним, английский хавбек в феврале 2015 года подписал контракт с "Лацио" в статусе свободного агента после ухода из "Вест Хэма", но играть за "Лацио" не мог до нового сезона из-за ограничений УЕФА. В итоге он провел в общей сложности всего 8 официальных игр за римлян.