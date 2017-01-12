Морган Шнейдерлен: "Куман сможет выжать из меня максимум в "Эвертоне"

Новичок "Эвертона" Морган Шнейдерлен не скрывал своей радости от перехода в ливерпульский клуб. Хавбек перешел из "Манчестер Юнайтед" за 24 миллиона фунтов стерлингов. "Эвертон" возглавляет Роналд Куман, под началом которого Шнейдерлен выступал в "Саутгемптоне".

- "Эвертон" - выдающийся клуб с богатой историей, - цитирует официальный сайт "Эвертона" Шнейдерлена. - Мне всегда нравилась атмосфера на стадионе, я всегда любил здесь играть. Не могу дождаться дебюта в новом клубе.

Я знаком со здешним тренером и знаю, что но сможет выжать из меня максимум. Мне знаком стиль его игры, мы были в хороших отношениях с самого начала, и мне нравится играть под его руководством.

- Я очень рад трансферу, потому что знаю игрока, знаю его уровень, его человеческие качества, и он действительно хотел присоединиться к "Эвертону", - добавил Куман. - У него сильных характер. За год совместной работы в "Саутгемптоне" он показал, что может действовать на разных позициях в полузащите. Кроме того, он быстрый и умный игрок и выдающаяся личность. Он очень хочет играть, а не сидеть на скамейке.