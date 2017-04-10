Морган Шнейдерлен: "Чувствовал себя роботом под руководством Луи ван Гала"

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнейдерлен, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед", подчеркнул, что ему было некомфортно тренироваться под руководством Луи ван Гала. По словам хавбека, специалист урезал возможности игроков, ставя перед ними ограниченное количество задач. Напомним, что голландец был главным тренером манкунианцев с 2014 по 2016 год.

- Работа под руководством Луи ван Гала в первом сезоне не доставила мне удовольствия, - приводит L’Equipe слова Шнейдерлена. - Он уменьшил мою роль на поле, несмотря на мой опыт игры в чемпионате Англии.

Я ощущал себя роботом при тренировках с ним. Его поручения тревожили меня. Ты играешь менее эффективно, когда думаешь о том, чтобы хотел видеть от тебя тренер.