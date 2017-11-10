Морено не собирался уходить из "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено настаивает на том, что не думал об уходе из английского клуба. Испанец был близок к уходу из стана "красных" прошлым летом, так как в прошлом сезоне сыграл всего в двух матчах в стартовом составе.

- Моя цель была остаться в команде, работать и добиться места в стартовом составе, - цитирует Marca Морено. - Я говорил с Юргеном Клоппом, он сказал мне, что не может мне ничего обещать. Думал о многом, говорил со своей семье, но родственники сказали мне продолжать работать, начать все с нуля, а потом посмотреть, что будет.